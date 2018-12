Gela, dopo la rissa tra mamme la recita si svolge senza incidenti

"La scuola non si arrende alla violenza". Lo hanno voluto ribadire insegnanti e alunni delle elementari del plesso scolastico di 'Albani Roccella', a Gela, svolgendo regolarmente la recita di Natale, saltata il 18 dicembre per la rissa esplosa tra due mamme, che si contendevano un posto in prima fila per riprendere con il proprio smartphone.

La scuola si costituirà parte civile

La rappresentazione si è svolta martedì mattina in un clima di assoluta serenità. La dirigente scolastica, Rosalba Marchisciana, il gruppo docente e la totalità dei genitori hanno voluto "recuperare il senso pulito delle cose".

È stato inoltre confermato che la scuola si costituirà parte civile nel procedimento per rissa che sarà celebrato a carico delle due mamme e dei loro familiari, che ieri hanno litigato in maniera plateale tra decine di adulti e bambini.