Mafia, rinviato a giudizio l'ex sindaco di San Biagio Platani

L'ex sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, questa la decisione presa dal Gup di Palermo, Marco Gaeta, nella mattina di lunedì 17 dicembre. Sabella si era dimesso dopo essere stato arrestato lo scorso 22 gennaio, nell'ambito dell'operazione 'Montagna'. Secondo la procura, il politico avrebbe stretto un accordo elettorale col capo mafia del paese, Giuseppe Nugara, che, in cambio di piccoli appalti e posti di lavoro per uomini a lui vicini, gli avrebbe garantito sostegno elettorale.

Il processo

Il Gup di Palermo, Marco Gaeta, ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di San Biagio Platani (Ag), Santo Sabella, dimessosi dopo l'arresto avvenuto il 22 gennaio scorso, nell'ambito dell'operazione antimafia "Montagna". Sabella è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa perché - secondo l'accusa - avrebbe stretto un accordo elettorale col capo mafia del paese Giuseppe Nugara che, in cambio di piccoli appalti e posti di lavoro per uomini a lui vicini, gli avrebbe garantito sostegno elettorale. La prima udienza del dibattimento è in programma il 18 febbraio davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento. Insieme a Sabella sono stati rinviati a giudizio altri cinque imputati, altri 52 imputati, invece, hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato.

Sarà ascoltato anche un pentito

Il Gup ha ammesso in parte la richiesta dell'avvocato Giovanni Castronovo di sentire il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, imputato nel processo e pentitosi dopo l'arresto. L'udienza è stata fissata per il 14 gennaio al carcere Pagliarelli, da dove il collaboratore deporrà in video collegamento.