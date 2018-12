Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 16 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 11°C. Massime in aumento, con punte di 16°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso. Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,9 µg/m³.