Catania, truffe ‘romance scam’: bloccato bonifico per l’Africa

Chiedevano soldi in chat in cambio di avventure sentimentali fasulle. Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno indagato su alcune truffe effettuate tramite i social network: attirando in chat di incontri le persone da truffare, in evidente stato di debolezza psicologica, venivano promesse avventure sentimentali in cambio di denaro, chiesto a vario titolo. Questo tipo di truffa è conosciuto con il nome di ‘romance scam’ e colpisce chi cerca l’anima gemella in rete ma finisce per cadere vittima di un ‘finto innamorato’ che chiede in cambio dei soldi.

Bloccato un bonifico

Le truffe sono venute alla luce grazie alle indagini dei poliziotti, i quali hanno scoperto ingenti somme di denaro già trasferite su conti esteri. Gli agenti sono riusciti a bloccare un bonifico in partenza per l'Africa. Alcune delle vittime hanno presentato denuncia, ma gli autori della truffa sono ancora sconosciuti.