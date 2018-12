I ladri, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 dicembre, si sono intrufolati nel comando della polizia municipale di Terrasini, in provincia di Palermo, e hanno rubato 4 pistole di ordinanza e un computer. Per entrare i malviventi hanno segato le grate di una finestra della caserma di via Papa Giovanni XXIII. La struttura ha porte blindate e inferiate a tutte le finestre. Sul caso indagano i carabinieri di Carini che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. "Al momento non posso dire nulla - spiega il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci - I carabinieri stanno indagando per risalire ai ladri e recuperare la refurtiva".