Palermo, bimba di tre anni ingerisce hashish: sta meglio

Sta meglio la bambina di tre anni in coma farmacologico, dopo aver ingerito hashish a Palermo. La piccola è stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di pediatria. A portarla al pronto soccorso era stata la madre lunedì 10 dicembre. La donna si era subito accorta la figlia stava male.

Le indagini

La polizia sta proseguendo nelle indagini per stabilire se la droga la piccola l'abbia ingerita in casa o se come raccontano i familiari l'abbia trovata in strada. Al vaglio degli investigatori lo zio della bambina, che si trovava in casa.