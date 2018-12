Rapinarono anziana in casa ad Acireale, arrestate due sorelle

Due sorelle, Agata e Valentina Guffrida, rispettivamente di 44 e 32 anni, sono state arrestate dai carabinieri perché il 24 settembre scorso si srebbero introdotte in casa di un'anziana e l'avrebbero malmenata e rapinata della collana e degli orecchini in oro che indossava. L'episodio è accaduto ad Acireale, in provincia di Catania.

L'arresto

I carabinieri hanno identificato le due sorelle, dopo una rapina compiuta quattro giorni dopo in un ottico del quartiere Picanello. Gli investigatori si sono avvalsi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nell'esercizio commerciale. Inoltre, le due sorelle sono state riconosciute dall'anziana vittima della rapina di Acireale.

