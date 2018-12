Falsi, maxi sequestro in negozi nel Ragusano: tre denunce

Nel weekend dell'Immacolata la guardia di finanza ha sequestrato, in sei negozi tra Ragusa, Modica, Pozzallo e Vittoria, oltre 317mila articoli ritenuti non sicuri per un valore commerciale di circa 500mila euro. I sei titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio e rischiano sanzioni fino a 25mila euro. Per tre di loro è scattata anche una denuncia per frode in commercio.

Gli articoli sequestrati

La guardia di finanza ha sequestrato per lo più di materiale elettrico, tra luminarie, alberelli e presepi luminosi, con il marchio "CE" contraffatto. Sequestrati anche giocattoli privi anch'essi del marchio "CE" e articoli per fumatori, cosmetici e bigiotteria senza le caratteristiche informative minime per i consumatori.