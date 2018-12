Incidenti stradali, Tir si ribalta: chiuso tratto Palermo-Catania

È provvisoriamente chiusa al traffico, tra Motta Sant'Anastasia e Catania, l'autostrada A19 Palermo-Catania. Il tutto per un incidente stradale: per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante ha urtato le barriere laterali di protezione e si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito. La viabilità è stata provvisoriamente deviata sulla strada statale 192 Della Valle del Dittaino. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.

Due controlli a Catania

A Catania una donna, invece, è stata bloccata dalla polizia mentre parlava al cellulare guidando in controsenso la sua auto sprovvista di revisione. Incurante di aver bloccato il traffico, il donna non ha esitato a inveire contro gli agenti, che l'hanno multata. Infine, un uomo, al quale era stata revocata la patente di guida da oltre 10 anni, è stato sorpreso alla guida di un'auto e denunciato per porto di oggetti atti a offendere perché portava con sé un coltello a serramanico. Gli agenti hanno accertato che l'auto era stata noleggiata da una terza persona. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni.

Data ultima modifica 11 dicembre 2018 ore 11:58