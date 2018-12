La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3.8mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

Le previsioni meteo nel resto della Sicilia

Pressione in temporaneo aumento sull'Italia meridionale con una giornata nel complesso soleggiata su tutti i settori, eccezion fatta per residui annuvolamenti sulla Sicilia, specie tirrenica, ivi con possibilità di qualche isolato e breve fenomeno. Temperature in calo nei valori minimi sui settori peninsulari, pressoché stazionarie sulla Sicilia. Venti settentrionali in graduale attenuazione. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio ma senza piogge. Temperatura massima registrata di 13°C, minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli, al pomeriggio moderati. Qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

In gran parte delle città siciliane la qualità dell’aria per la giornata di oggi, martedì 11 dicembre, risulta buona.