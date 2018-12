Palermo, maltempo: alberi e cartelloni caduti a causa del vento

Un forte vento di maestrale ha creato non pochi disagi nella notte fra ieri e oggi, lunedì 10 dicembre, a Palermo. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare in via Principe di Belmonte e in via Campolo a causa di una lastra di marmo pericolante e a rischio caduta. In via Parlatore la strada è stata chiusa per via di un albero che si è abbattuto su una macchina in sosta. Alberi caduti anche all'incrocio tra via Pirandello e via Giusti, all'Addaura, ad Aquino, all'Uditore e Cruillas. In via Aquileia un cartellone pubblicitario è stato abbattuto dal vento.

Disagi nei collegamenti marittimi

Disagi anche nei collegamenti con le isole: da Palermo sono saltate le corse di due traghetti e un aliscafo per Ustica, mentre la nave Majestic di Grandi Navi Veloci, diretta a Napoli, la cui partenza era prevista per le 20 di ieri sera, ha lasciato Palermo solo alle 6 di oggi.

I danni in viale delle Magnolie

Un tronco di sette chili si è abbattuto sulla carreggiata di viale delle Magnolie a Palermo ieri, domenica 9 dicembre. A causa del forte vento grossi rami e pezzi di tronco si sono staccati dai giganteschi esemplari di Ficus magnolioides che sovrastano la strada, costituendo un serio rischio per l’incolumità di automobilisti e passanti. Nella zona si trovano diversi asili e scuole. Numerose le segnalazioni dei cittadini, rimaste tuttavia inascoltate.

La denuncia dei residenti

“Lo sanno tutti, il Comune e i condomini, dove sorgono i Ficus - sottolinea una residente - e nessuno fa nulla. Se ci scappa il ferito o il morto nessuno potrà dire: non sapevo. Basterebbe una bonifica delle chiome degli alberi ma da anni nessuno la fa”, denuncia la donna. A Palermo non è la prima volta che incidenti di questo tipo si verificano nella zona. L'ultimo episodio risale al 29 ottobre scorso.

Data ultima modifica 10 dicembre 2018 ore 14:15