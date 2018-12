La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.

La situazione nel resto della Sicilia

Piogge e qualche temporale da Nord a Sud, e successivamente anche su Calabria e Sicilia tirrenica. Temperature minime in aumento, con estremi di 13°C; massime in calo sui settori tirrenici, in rialzo su quelli ionici. Venti in sensibile rinforzo da ONO-Ovest. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato. Canale agitato.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 34,3 µg/m³.