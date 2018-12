Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia.

La situazione nel resto della Sicilia

Una perturbazione seguita da aria più fredda determina un peggioramento meteo. Pioggia sul messinese. Temperature in diminuzione. Fare attenzione: venti fino a forti tra Ponente e Libeccio, rotazione a Maestrale con mari fino ad agitati. Possibili mareggiate sui tratti esposti.

Le previsioni a Messina

A Messina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 14mm di pioggia.

Le previsioni a Enna

A Enna nubi in rapida dissoluzione, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3400m.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.