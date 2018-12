La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 1.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Una debole e veloce perturbazione tende a transitare sulle regioni meridionali, apportando un breve passaggio nuvoloso in genere innocue. Atteso qualche isolato piovasco di scarsa entità e durata, mentre solo in serata sulla Sicilia si possono registrare dei rovesci, specie sui settori tirrenici, Messinese ionico e Catanese. Venti di Scirocco in rapida rotazione da Est, mari mossi. Temperature in leggera diminuzione.

Le previsioni a Messina

A Messina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,6 µg/m³.