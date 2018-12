Triscina, riprende la demolizione delle case abusive

Continua la lotta all'abusivismo in Sicilia. Dopo l'abbattimento di lunedì 26 novembre della casa fronte mare di via 125, a Triscina, in provincia di Trapani, sono riprese oggi, mercoledì 5 dicembre, le operazioni di demolizione di alcuni degli 85 edifici costruiti abusivamente nella frazione di Castelvetrano.

La demolizione di via 134

Stamani la demolizione sta interessando una casa di via 134, più distante dalla battigia rispetto a quella già abbattuta, ma comunque costruita absivamente. Anche in questo caso, a sorvegliare le operazioni di demolizione era presente un cordone delle forze dell'ordine.

Previsto l'abbattimento di 31 immobili

Per il mese di dicembre è previsto l'abbattimento di 31 abitazioni. Le restanti saranno demolite con il nuovo anno. La data contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stata fissata in 730 giorni.