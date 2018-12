Mafia, Catania: confiscati beni 400mila euro a esponente clan Laudani

Beni per 400 mila euro, ritenuti riconducibili a Stellario "Stillo" Filetti, di 51 anni, indicato come appartenente al clan Laudani, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Catania. Il provvedimento riguarda un appartamento ad Aci Catena (Catania), tre autovetture e due motocicli e dispone anche la sorveglianza speciale per tre anni.

Chi è Stellario Filetti

Filetti nel 2015 è stato condannato, con sentenza confermata in appello, per tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, attuata nel 2010 al titolare di una fabbrica di fuochi d'artificio. Inoltre, nell'inchiesta Vicerè, è stato indagato, anche su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, per la sua partecipazione al clan Laudani.