Gela, fuori pericolo la 17enne accoltellata dalla rivale in amore

È stata operata e dichiarata fuori pericolo la 17enne di Gela accoltellata all'addome da una coetanea, rivale in amore, all'uscita dalla scuola di formazione professionale per parrucchiera che entrambe frequentano nel centro storico della città.

L'ipotesi di accusa è di tentato omicidio

La ragazza, che si era data alla fuga, è stata rintracciata nella sua abitazione, fermata e portata in caserma dai carabinieri, che ora indagano sull'episodio. L'ipotesi di accusa nei suoi confronti, per il momento, è di tentativo di omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura del tribunale dei minori di Caltanissetta.

La premeditazione

L'adolescente si sarebbe recata a scuola, alle 12.30, armata di coltello a serramanico, solo pochi minuti prima della fine delle lezioni per giustificare la sua assenza e soprattutto per assicurarsi della presenza della rivale alla quale, dopo giorni di screzi e litigi dovuti a un interesse sentimentale comune, avrebbe inteso dare una lezione. Sentite dai carabinieri anche le tre compagne di corso che hanno assistito alla scena.

L'accoltellamento

Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze avrebbero avuto l'ennesimo litigio in via Battesimo, e, arrivate in piazza Umberto, la rivale avrebbe sferrato tre colpi di coltello all'addome della ragazza. Quindi la fuga, mentre la giovane ferita, in preda a emorragia, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, chiamata dalle compagne di scuola, e trasferita in ospedale in codice rosso. La lama del coltello non avrebbe leso organi vitali.