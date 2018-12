Palermo, crolla palazzina disabitata all'Albergheria: nessun ferito

Crollata a Palermo una parte di una palazzina disabitata. È accaduto questa mattina, 4 dicembre, in via Albergheria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali si sono subito accertati che non vi fossero persone ferite. Per l’operazione sono stati usati i cani del nucleo specializzato in ricerche. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera abitazione, demolendo le parti della palazzina a rischio crollo.