Palermo, seconda intimidazione a direttore consorzio bonifica

Un nuovo messaggio intimidatorio è stato diretto nei confronti del responsabile del consorzio di bonifica Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino. Il direttore ha ricevuto una busta anonima contenente un ritaglio di giornale, corrispondente all'articolo, dello scorso 22 novembre, nel quale si dava notizia di una prima intimidazione indirizzata a Tomasino. In quell’occasione il presidente del consorzio bonifica aveva ricevuto una busta contenente dei proiettili.

Le parole dell'assessore per l'Agricoltura

"Desidero esprimere la mia più totale solidarietà e vicinanza a Gigi Tomasino, per l'ulteriore, vile, atto intimidatorio che ha subito - afferma l'assessore per l'Agricoltura, Edy Bandiera -. Come assessorato siamo informati da tempo sulla vicenda, abbiamo piena fiducia nell'operato messo in campo dagli organi competenti - continua Bandiera -. Desidero ancora una volta inoltre esprimere apprezzamento per l'operato svolto dal direttore Tomasino e dal Commissario Giuseppe Palmeri, che abbiamo da tempo messo in campo per sostenere il direttore nell'azione amministrativa istituzionale", conclude l'assessore.