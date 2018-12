La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

Una debole perturbazione tende ad investire le nostre regioni meridionali, apportando le prime precipitazioni tra Campania e Calabria tirrenica, più soleggiato e asciutto su settori ionici e Sicilia. Temperature senza variazioni degne di nota, salvo un lieve calo nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,4 µg/m³.