Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C. Domenica i cieli resteranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia.

La situazione nel resto della Sicilia

Lo spostamento del vortice di bassa pressione sui mari meridionali determina maltempo sulla Sicilia e sulla Calabria ionica con piogge e temporali localmente intensi, la Campania troppo lontana dalla depressione risentirà di qualche acquazzone o breve temporale sull'arcipelago al mattino. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti sciroccali tesi. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Cieli molto nuvolosi anche nel mattino di domenica con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. Nella giornata di domenica si registra un lieve miglioramento con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11 µg/m³.