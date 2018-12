Palermo, sequestrato cibo ammuffito e morso da topi: una denuncia

Sequestrato un deposito abusivo di derrate alimentari a Palermo in via Calandra. La polizia municipale ha trovato in un magazzino 60 litri di latte in altrettante bottiglie di plastica, 7 chili di formaggio pecorino grattugiato, 25 forme di pecorino stagionato, ricoperte di muffe e con segni di morsi di roditori. Dentro un frigo malconcio c’erano anche ortaggi e frutta marcia, carne di agnellone e una porchetta in evidente stato di cattiva conservazione. I prodotti erano senza alcun tipo di etichettatura, tracciabilità o data di scadenza. Un uomo di 69 anni è stato denunciato.