Droga, nascondevano hashish: due arresti a Comiso

A Comiso, in provincia di Ragusa, i carabinieri hanno arrestato un nigerian, Jolomi Ogbanghankomi, di 29 anni, e un ghanese, Stephen Yankyera Kyere, di 30, perché sorpresi in possesso di cinque panetti di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 2.500 euro. Un panetto è stato sequestrato a Kyere. Gli altri quattro erano stati nascosti, invece, in uno stabile abbandonato nei pressi della frazione di Pedalino dove i due sono stati bloccati. La droga era custodita in un vano ricavato in un muro e celato da un pannello di compensato. I due sono stati notati dai militari in giro per il paese a bordo di uno scooter alla ricerca di clienti.