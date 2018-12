La situazione meteo in città

A Palermo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati. Mare molto mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

Un flusso di correnti più fredde continua ad affluire sull'Italia meridionale dall'Europa orientale. Il tempo resta nel complesso soleggiato con qualche locale disturbo sulle zone ioniche, Sicilia settentrionale e a ridosso dell'Appennino ma con bassa possibilità di fenomeni. Temperature minime in calo, massime in lieve ripresa. Venti settentrionali ancora moderati o tesi sull'area Ionica. Mari mossi, molto mosso lo Ionio o anche agitato.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,2 µg/m³.