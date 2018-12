Catania, picchia la convivente che ha in braccio il figlio di 8 mesi

Aveva chiesto alla convivente, una ragazza di 21 anni, del denaro per comprare dell’alcol. Al rifiuto della giovane l’uomo, dipendente da sostanze stupefacenti e alcol, aveva inseguito la donna per strada, colpendola nonostante lei fosse fuggita tenendo in braccio il loro figlio di otto mesi. Avvertiti dai vicini, i carabinieri sono intervenuti sul posto, arrestando l’uomo, di 31 anni. Successivamente è emerso che le vessazioni sulla convivente perduravano da due anni, e l’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel frattempo è stato posto agli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori. La giovane invece è stata medicata dagli operatori del 118. Le sue lesioni, riportate al viso, sono state giudicate guaribili in alcuni giorni. Violenza sulle donne, il governo approva il "Codice Rosso"