La situazione meteo in città

A Palermo giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 60.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare agitato.

La situazione nel resto della Sicilia

Il minimo di bassa pressione si sposta gradualmente verso l'area ionica, le correnti piegano in giornata dai quadranti settentrionali e le piogge tendono ad esaurirsi entro sera in Campania, mentre sulla Sicilia settentrionale sono attesi rovesci intermittenti e locali temporali anche di forte intensità dalla seconda parte del giorno. Previste grandinate lungo i litorali e neve sui rilievi montuosi dai 1500 m di quota. Temperature in diminuzione, venti tesi dai quadranti occidentali in rotazione da NO. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni a Catania

A Catania sono previsti 3.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,4 µg/m³.