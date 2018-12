Maltempo, forte vento a Palermo: danni a tetto velodromo

Tanti i Danni e molti i disagi a Palermo per il forte vento. Durante la notte ci sono state decine di interventi dei vigili del fuoco. Parte della copertura del velodromo Paolo Borsellino, in viale dell'Olimpo, è stata danneggiata. Due i voli cancellati all'aeroporto di Punta Raisi: uno con destinazione Lampedusa e uno con destinazione Milano Linate. Ma i disagi per i palermitani non sono finiti qui. Ce ne sono stati anche per i collegamenti marittimi. Il vento soffia da ovest e raggiunge i 30 nodi mentre il mare è Forza 6.

Il forte vento

Sono caduti alcuni alberi e danni ai tetti delle abitazioni in corso Calatafimi, nei pressi di via Ernesto Basile e nella borgata di Partanna Mondello. Disagi anche in autostrada e chiusi i giardini comunali, come previsto da un'ordinanza del sindaco. I pompieri sono intervenuti per caduta calcinacci nella zona di Pallavicino e nel quartiere Zen, mentre due cartelloni pubblicitari sono stati messi in sicurezza in via Pitrè, un altro ad Altarello. Inoltre, una tettoia si è staccata da un edificio di Sferracavallo e in una vecchia struttura nel mercato storico del Capo. Infine, è stata messa in sicurezza anche la scuola di via Mongerbino, dove ha ceduto parte della lamiera sul tetto.

Disagi anche a Messina

Eolie isolate per il maltempo. A causa del forte vento e del mare molto mosso, aliscafi e traghetti sono fermi nei porti. Un centinaio di persone è rimasto bloccato a Milazzo insieme ai camion carichi di derrate alimentari. A Lipari sono ferme in mezzo al mare due navi cisterna della società Marnavi di Napoli. Invece, a Pignataro le raffiche di Vento hanno fatto volare in mare una quindicina di sacchi di spazzatura che era stata raccolta dai pescatori lungo le coste maggiormente isolate e anche sui litorali.

