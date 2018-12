Ragusa, anziana muore in un incendio divampato in casa

Una donna di 74 anni, Maria Rosa Meli, è morta in un incendio che si è sviluppato all’interno della sua abitazione, sita nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che non hanno potuto però salvare la donna, il cui corpo è stato trovato carbonizzato. A causa del calore sprigionato dalle fiamme, è crollata parte del soffitto in canne e gesso nella stanza dove si è sviluppato il rogo. Sono in corso le indagini dei Vigili per determinare le cause dell’incendio.