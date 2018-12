Meteo a Palermo: le previsioni di oggi lunedì 26 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo (LE PREVISIONI) cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

Un'area di bassa pressione centrata sull'Italia continua a determinare condizioni di tempo spiccatamente instabile sulle regioni del Sud. Rovesci sparsi e temporali alternati a brevi schiarite saranno ancora possibili su tutte le nostre regioni ed in particolare su Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale. Temperature in ulteriore lieve calo, venti tesi dai quadranti occidentali o sud occidentali con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, temporaneo miglioramento al pomeriggio. Piogge e rovesci in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,3 µg/m³.