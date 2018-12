La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, soprattutto in Sicilia. C'è però da segnalare il passaggio di nubi alte e stratiformi ma senza precipitazioni associate. Temperature in ripresa, venti che tendono a ruotare da Sud-Ovest con mari prevalentemente mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,8 µg/m³.