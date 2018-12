Tragedia in Tunisia. Un impiegato di banca palermitano, Sergio Messana, è morto in un incidente nel deserto tunisino dov'era in vacanza. Secondo le prime notizie, l'uomo era su un quad che si è ribaltato. Gli amici che erano con lui non vedendolo arrivare sono tornati indietro per cercarlo e lo hanno ritrovato morto. Le autorità tunisine hanno disposto l'autopsia. Alcuni amici stanno cercando di raggiungere la Tunisia per riportare la salma a Palermo.