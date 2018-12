La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

Ancora qualche leggero disturbo lungo l'area tirrenica a causa di un flusso di correnti umide nord occidentali che trasporterà qualche ammasso nuvoloso ma associato a fenomeni occasionali. Più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili su valori miti, massime fino a 7-18°. Venti deboli da NO con mari mossi, fino a poco mossi la sera.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,8 µg/m³.