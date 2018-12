Avvocato di Catania riconosce borseggiatore e lo fa arrestare

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, a Catania, hanno arrestato Salvatore Lazzara, 58 anni, e Francesco Balistrieri, 37, per rapina aggravata in concorso. Assieme a un terzo complice, identificato e ricercato, i due avevano assalito armati di bastoni e cocci di bottiglia un avvocato che passeggiava nel parco Gioeni. Per rubare il borsello alla vittima i tre avevano anche sferrato un fendente che aveva lacerato il trench dell'uomo.

Il riconoscimento e l'arresto

Il legale aveva presentato denuncia ai carabinieri, fino a che non ha notato uno dei tre banditi percorrendo una via del centro di Catania. Ha quindi chiamato i carabinieri, che hanno subito fermato il malvivente. Gli investigatori, in base alla descrizione fornita dalla vittima e alle frequentazioni del fermato, sono riusciti a risalire all’identità dei suoi complici, catturandone uno. Il terzo risulta al momento irreperibile, ed è attualmente ricercato. I due fermati sono stati condotti in carcere.