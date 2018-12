Criminalità, a Palermo rapinato corriere della Bartolini

"Dacci i soldi per i carcerati". Con questa frase due giovanissimi tra i 15 e i 16 anni hanno minacciato con un tirapugni un corriere della Bartolini a Palermo in via Andromeda. I due si sono fatti consegnare i soldi che l'impiegato aveva in tasca e sono fuggiti. Non sono riusciti a prendere i pacchi trasportati nel furgone perché alcuni residenti della zona, che hanno assistito alla rapina, hanno iniziato a urlare. I due ragazzi a volto coperto sono fuggiti verso via Belmonte Chiavelli. Subito sono scattate le ricerche da parte degli agenti di polizia.