Ritrovata bomba nel Siracusano, scatta operazione bonifica

Una bomba d'aereo da 250 libbre, di fabbricazione inglese, è stata ritrovata in contrada Bibbia, Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Martedì mattina, 19 novembre, il Quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo si occuperà delle operazioni di bonifica. Come spiega la Prefettura, sarà interdetta un'area con un raggio di 2.100 metri dal luogo di rinvenimento della bomba e per 2.000 metri in altezza. Per l'organizzazione tecnico-logistica verrà allestito un campo base. Sarà deviato il traffico veicolare sulla provinciale 86; sulla strada statale 124 al bivio con la provinciale 86; sulla strada "Fiumara Pantalica". Saranno istituiti due presidi stradali sulla statale 124.