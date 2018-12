Palermo, minaccia operai dell’Enel e fa sparire contatore: arrestato

Prima avrebbe minacciato i tecnici dell’Enel e poi avrebbe fatto sparire in pochi minuti il contatore taroccato. È l’accusa contestata a un carrozziere 41enne, arrestato per rapina impropria dai poliziotti del commissariato Porta Nuova a Palermo. Gli operai dell’azienda elettrica si erano presentati in una carrozzeria al Villaggio Santa Rosalia per un sospetto furto di energia. Al loro arrivo, l’uomo, spalleggiato dai vicini e dai parenti, ha minacciato di picchiarli. I tecnici sono così andati via e sono poi ritornati accompagnati dalla polizia. Nel frattempo, il carrozziere aveva fatto sparire il contatore e l’allaccio abusivo. Questa mossa non è però servita. Gli operai dell’Enel, con l’aiuto dei poliziotti, sono riusciti a ritrovare il collegamento e così il 41enne è stato arrestato.