Maltempo, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi

La pioggia della scorsa notte a Palermo ha causato gravi danni a esercizi commerciali, abitazioni e strade. Il ristorante la Fattoria è stato allagato. In via Corpo di Guardia il torrente cosiddetto Vadduneddu, normalmente di piccola portata, è esondato. Il tubo che contiene le acque e che passa sotto la strada si è spezzato: è stato trascinato per diversi metri, portando con sé il materiale di sostegno della strada, il manto stradale è franato mostrando una voragine. Nel parcheggio della sala ricevimenti Villa Riis l'acqua ha raggiunto i 50 centimetri di altezza, mentre un'automobile in sosta nel parcheggio del condominio adiacente è stata travolta dalle acque e trascinata nel torrente.

Strade chiuse

La via Vicinale Corpo di Guardia, strada a senso unico dove vivono diverse famiglie, è stata chiusa. Le auto dei residenti non possono più uscire, mentre le persone devono attraversare a piedi il tratto di strada interdetto, sotto il cui manto si intravede il vuoto. Le acque hanno inondato anche alcune ville più a valle, in via Aquino Molara, sempre nel territorio di Monreale. Acqua e fango sono entrate nelle abitazioni.