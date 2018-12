Agrigento, spari nella notte contro un'abitazione: denunciato 35enne

È stato individuato e denunciato dalla Squadra Mobile alla procura il presunto autore dell'intimidazione messa a segno, nella notte fra giovedì 15 e venerdì 16 novembre, in via Gioeni ad Agrigento. L'autore sarebbe un 35enne che è stato deferito per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosione d'arma da fuoco in luogo aperto al pubblico. A fare da bersaglio ai tre colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, è stata l'abitazione di un 40enne di Agrigento. Due colpi sono stati esplosi contro il portone della sua abitazione e un terzo in direzione della camera da letto.