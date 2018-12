La situazione meteo in città

A Palermo oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare mosso. A Palermo domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso.

Le previsioni nel resto del Lazio

Il flusso di correnti fredde nord-orientali mantiene attiva sui settori più esposti ai venti una spiccata instabilità atmosferica: previsti rovesci e temporali sulla Calabria ionica, specie settentrionale. Meglio in Campania con qualche isolato fenomeno a ridosso dell'Appennino, solo nubi in Sicilia. Temperature in diminuzione, venti tesi dai quadranti orientali. Mari molto mossi eccetto che il Tirreno sotto costa.

Catania: molto nuvoloso, con nubi in temporaneo diradamento

A Catania oggi cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con nubi in temporaneo diradamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare molto mosso. A Catania domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare molto mosso.

Agrigento: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge

Ad Agrigento oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosiDurante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2338m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso. Ad Agrigento domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.