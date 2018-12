Giovane minaccia e aggredisce la madre, arrestato a Mazara del Vallo

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe ripetutamente minacciato di morte e aggredito la madre, dalla quale pretendeva denaro per acquistare droga.

Durante l'ultima minaccia, effettuata anche con un coltello, la vittima sarebbe caduta a terra ferendosi al ginocchio. Per il giovane l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa da quella della madre.