Un violento nubifragio dal primo pomeriggio di venerdì 16 novembre si sta abbattendo sul Catanese. Con la pioggia si registrano raffiche di vento e grandine che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione stradale. Nel capoluogo sono numerosi gli allagamenti che hanno colpito diverse zone della città. L'ondata di maltempo di queste ore fa tornare alla mente quanto accaduto nelle scorse settimane in Sicilia.

L'ondata di maltempo delle scorse settimane

Nove persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia, in provincia di Palermo, travolta dell'esondazione del fiume Milicia. Il bilancio totale del maltempo in Sicilia è di 12 morti. Sempre in provincia di Palermo un altro uomo è morto a Vicari per l’esondazione del fiume San Leonardo. Altre due persone sono morte nei pressi di Cammarata, in provincia di Agrigento. I vigili del fuoco hanno recuperato i loro corpi intrappolati nell'auto che avevano noleggiato, travolta da un torrente esondato.

La tragedia di Casteldaccia

Trema ancora il cuore pensando alla tragedia di Casteldaccia. L'alluvione sabato 3 novembre ha colpito una villa al confine tra i comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia. L'esondazione del fiume ha strappato la vita a nove persone, amici e parenti che si erano ritrovati per trascorrere insieme una tranquilla serata. Tre persone, un uomo e due bambine, si sono salvati perché usciti di casa per andare ad acquistare dei dolci. Una persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi a un albero quando l'abitazione è stata sommersa dall'acqua. Le vittime, tra loro anche due bambini di uno e tre anni, sarebbero annegate perché l'acqua è arrivata veloce raggiungendo il soffitto.