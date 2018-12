Catania, lite tra padroni a passeggio col cane sfocia in aggressione

Una lite fra padroni di cani, a passeggio nel parco ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Catnia, è sfociata in una violenta aggressione e in una successiva denuncia. Secondo il racconto della vittima, un uomo avrebbe protestato perché due cani abbaiavano al proprio animale. I padroni delle due bestie in questione avrebbero replicato che era invece il cane dell’uomo, senza guinzaglio, ad innervosire i loro: a questa puntualizzazione l’uomo avrebbe reagito colpendo con una testata uno dei due litiganti, spaccandogli il labbro. L’aggressore si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. La vittima si è poi fatta accompagnare dalla moglie al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove la ferita è stata dichiarata guaribile in dieci giorni. L’uomo ha sporto denuncia per lesioni personali.