Palermo, rubate quattro Motoape da deposito dell’azienda rifiuti Rap

Quattro Motoape sono state rubate nel deposito della Rap, in via Armida, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Il furto è avvenuto la notte tra il 2 e il 3 novembre. I ladri hanno forzato il cancello d'ingresso. Ad accorgersi del colpo sono stati gli stessi operai dell'azienda. La Rap ha presentato denuncia alla polizia. La sede operativa di via Armida non è dotata di sistema di videosorveglianza. Uno dei veicoli utilizzati per lo spazzamento è stato ritrovato.