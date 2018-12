Meteo a Palermo: le previsioni di oggi lunedì 12 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo (LE PREVISIONI) giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione conquista completamente anche l'estremo Sud della Penisola. Sarà una giornata soleggiata con qualche sporadico addensamento sulla zona meridionale ionica. Bel tempo prevalente anche in Sicilia con un po' di variabilità mattutina lungo la costa orientale dove non si esclude qualche goccia di pioggia nella prima parte. Temperature senza grandi variazioni o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli variabili, orientali sullo Ionio anche moderati. Mari poco mossi, localmente mosso lo Ionio.

Catania: nuvoloso

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

Agrigento: cieli prevalentemente sereni

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,6 µg/m³.