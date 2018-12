Palermo, trovati 1.000 chili di carne mal conservata: multe e denunce

I carabinieri, con l'ausilio del nucleo cinofili, e gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato un'autorimessa di 3 mila metri quadrati con 53 box in via Modugno a Palermo. L'attività commerciale è risultata priva delle necessarie autorizzazioni. I militari hanno elevato multe per 6 mila euro e il gestore dell'area, P. S. palermitano di 33 anni, è stato denunciato per furto di energia elettrica. Nel corso dei controlli all'interno dei box sono stati trovati 1.000 chili di carne, tenuti in alcuni frigoriferi, ma in pessimo stato di conservazione. I proprietari della merce, F.U. palermitano di 51 anni e S.P.Z. di 67 anni di Villafrati, sono stati denunciati con l'accusa di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.