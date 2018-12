Meteo a Palermo: le previsioni del week end

La situazione meteo in città

A Palermo (LE PREVISIONI) oggi il cielo risulta molto nuvoloso o coperto al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Le precipitazioni si attenueranno nel pomeriggio e in serata sono previste schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Il mare risulta poco mosso. Domenica si prevedono nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Il mare sarà mosso.

Le previsioni nel resto della Sicilia

Un minimo di bassa pressione presente sul nord Africa influenza la Sicilia e la fascia ionica con nuvolosità in aumento ed associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sul settore meridionale dell'Isola. Non sono da escludersi locali fenomeni di forte intensità tra trapanese, agrigentino, ragusano e siracusano. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo nelle zone soggette a fenomeni. I venti saranno deboli o moderati di Scirocco. Mari: mossi i bacini intorno alla Sicilia, poco mossi o quasi calmi gli altri. Domenica, il vortice mediterraneo influenza ancora marginalmente la Sicilia orientale e la bassa Calabria ionica con qualche fenomeno in esaurimento nel corso della giornata. Bel tempo prevalente sui restanti settori con qualche nube di poco conto. Temperature stazionarie. Venti deboli sciroccali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Agrigento: peggioramento per domenica

A Agrigento oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Il mare sarò poco mosso. Domenica, ancora cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata sono previste schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Il mare sarà mosso.

Messina: week end nuvoloso

A Messina oggi i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio e in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Il mare poco mosso. Domenica si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.