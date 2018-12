Lavoro, scoperti 27 operai in nero nella provincia di Trapani

Nella provincia di Trapani sono stati scoperti 27 lavoratori irregolari, impiegati in totale violazione dei contratti collettivi nazionali. È avvenuto durante un controllo, della guarda di finanza, in sei aziende agricole e in cinque cantieri edili della provincia. A Campobello di Mazara i controlli hanno interessato quattro aziende agricole, in tre delle quali sono state rilevate irregolarità. Sei i lavoratori scoperti in nero, di cui tre italiani, due romeni e un extracomunitario. A Castelvetrano è stato, invece, scoperto un capannone gestito da una società del settore della lavorazione delle olive da mensa nel quale lavoravano a turno 18 lavoratori italiani, 16 dei quali senza regolare contratto. Quanto ai controlli nei confronti dei cantieri edili, in ognuno dei cinque ispezionati è stato scoperto un lavoratore in nero.