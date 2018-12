Meteo a Palermo oggi: le previsioni di venerdì 9 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento a partire dal tardo pomeriggio o sera. Nella notte sono previste precipitazioni con 15.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, e lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, mentre al pomeriggio saranno assenti o deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione meteo nel resto della Sicilia

Il tempo resta per lo più soleggiato, con tendenza a qualche disturbo in serata e in nottata. La Sicilia sarà raggiunta da qualche addensamento, foriero di qualche pioggia tra Trapanese ed Agrigentino. Temperature ancora miti, superiori alle medie con massime fino a 22° C. Venti deboli di scirocco. Mari mossi.

Catania: cieli poco nuvolosi

A Catania oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, e lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Siracusa: nubi in aumento

A Siracusa cieli in prevalenza nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, ma non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria oggi in Sicilia è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso di 13 µg/m³.