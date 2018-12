Catania, lite per il parcheggio: 70enne lancia vaso contro una donna

Un'assurda lite tra vicini è andata in scena a Catania. Una donna ha parcheggiato l'automobile nel proprio posto auto, all'interno del cortile del condominio dove abita, ma non ha riposto la catena a protezione del posteggio. Per questo motivo, un 70enne, residente nello stesso palazzo, è uscito sul balcone di casa e avrebbe lanciato un vaso contro la donna, colpendola di striscio. La signora è stata medicata in ospedale e l'uomo denunciato per lancio di oggetti pericolosi e lesioni personali.