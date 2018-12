Palermo, morto travolto da autobus in centro

Un pedone è morto travolto da un autobus della linea 101, in via Libertà, all'altezza via Messina, in pieno centro a Palermo. La vittima è Giovanni Testaverde, investito dall’autobus dell’Amat che procedeva verso piazza Croci. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’operaio da sotto la vettura, gli agenti di polizia e i vigili urbani dell'infortunistica che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.